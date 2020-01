Sponsor gibt sich als Ballettfan zu erkennen

Nur einen Monat dauert es noch, dann geht der Handwerker-Carneval (HWC) in Weimar in seine närrische Hochsaison. Die Gruppen und Ensembles arbeiten bereits am Feinschliff ihrer Programme. Sie stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung: Erstmals wollen sie mit einer einzigen Durchlaufprobe auskommen.

Mit VR-Bank-Vorstand Martin Wagner hat sich in dieser Woche auch ein Hauptsponsor von der Saisonvorbereitung der Handwerker-Narren überzeugt. Er stattete dem Hofballett des HWC einen Besuch beim wöchentlichen Training ab und outete sich als Fan des Ensembles.

Unter Leitung von Diana Seidenschnur trainieren die 20 Tänzerinnen und Tänzer jeweils mindestens zwei Stunden lang für den Saisonhöhepunkt. Neben dem traditionellen Marschtanz werden sie auch in dieser Session wieder einen neuen Show-Tanz präsentieren, dessen Thema bis zur Premiere am 15. Februar allerdings geheim bleibt.

Kein Geheimnis mehr sind derweil die designierten Faustordenträger des HWC in dieser Saison. Mit TV-Moderatorin Birgit Schrowange, Comedian Thomas Hermanns sowie Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht aus der Nachrichten-Satire „heute-show“ hat der Verein wieder bekannte Gäste zu seinen Veranstaltungen eingeladen. Sie sollen am 15., am 21. und am 22. Februar begrüßt werden.

Thomas Hermanns erlebt dabei am 21. Februar eine besondere Premiere. Die Veranstaltung an jenem Freitagabend steht unter dem Motto „Sitzung meets Party“. Die Idee dabei: Mit weniger Sitzung und mehr Tanz will der HWC neue Publikumsschichten erreichen. So erwartet die Gäste nach einem auf zweieinhalb Stunden komprimierten Programm eine närrische Partynacht mit viel Musik und Tanz. Ab 22 Uhr wollen dabei „Abfahrt Lederhose“ und DJ Günni abwechselnd für Partystimmung sorgen und den feierfreudigen Karnevalisten einheizen.

Wer nicht so lange warten will, der kann sich bereits vom 30. Januar bis 1. Februar beim Mensafasching warmlaufen. Denn Weimars Party-Fasching in Kasseturm und Mon Ami will ebenfalls einige Handwerker-Carnevalisten in seinem Programm aufbieten.

Das Original wartet freilich zwei Wochen später in der Weimarhalle. Karten dafür gibt es in diesem Jahr im Schuhhaus Seidenschnur am Goetheplatz (Graben 1) jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Anfragen dafür können per Mail gestellt werden. Reservierungen oder Onlineverkauf bietet der Verein allerdings nicht an.

Prunksitzung HWC: Sonnabend, 15. und 22. Februar, jeweils 19.30 Uhr; Party-Sitzung: Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr; Seniorenfasching: Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr; Kinderfasching: Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr; alle in der Weimarhalle.