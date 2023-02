Spontanes Theatervergnügen im Mascha in Weimar

Weimar. Improvisation mit Öde und Schriller am Sonntag und Powerpoint Karaoke am Freitag im Masche in Weimar.

Einen unterhaltsamen Mix aus Schauspiel, Kabarett und Comedy zeigt das Improtheater „Öde und Schriller“ kommenden Sonntag, den 26. Februar, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Mascha in der Schützengasse 2 in Weimar. Ob der Wocheneinkauf im Supermarkt als heroische Saga, eine Haushaltstätigkeit im Operngewand oder der tägliche Gang zur Arbeit als individuell gebuchte Abenteuerreise: das selbst ernannte Quintett abstruser Heiterkeiten kreiert aus allseits bekannten Alltagssituationen kurzweilige und vor allem spannende Geschichten für die Bühne, teilt das Improtheater mit.

Die Vorgaben für jede Szene liefert dabei das Publikum. Ein spontanes Theatervergnügen und interaktive Live-Unterhaltung, bei der kein Auge trocken bleibt, versprechen die Veranstalter. Zudem laden sie zwei Tage zuvor – also am Freitag – von 19 bis 22 Uhr zur Powerpoint Karaoke ebenfalls ins Mascha ein, heißt es in der Ankündigung abschließend.

Karten für das Improtheater gibt es für 10 Euro oder ermäßigt für 7 Euro im Vorverkauf im Internet über die Adresse: www.oedeundschriller.de und an der Abendkasse. Vorstellungsbeginn ist am Sonntag um 19.30 Uhr, der Einlass bereits um 19 Uhr.