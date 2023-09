Sport, Workshops, Kultur: Das geht in Weimar in den Herbstferien

Weimar. Veranstaltungsübersicht: Das ist in den Herbstferien in Weimar geboten.

Sportlich geht es los: Erstmalig dieses Jahr lädt der Verein Brettern bereits diesen Samstag zur Rollschuhdisco vor das Bauhaus-Museum. Neben DJ-Musik gibt es einen kostenlosen Rollschuhverleih und einen Workshop für Anfänger von 16 bis 18 Uhr. Gerollt werden kann bis Mitternacht. Zum Zweifelderball-Turnier lädt das Team-Jugendarbeit am 4. Oktober, 11 Uhr bis 15 Uhr, in die Asbach-Sporthalle ein. Jeder im Alter von 10 bis 21 Jahren kann kostenfrei teilnehmen. Längere Schwimmzeiten und Kurse bietet zudem das Schwanseebad: Vom 2. bis zum 13. Oktober können Badegäste von Montag bis Donnerstag zusätzlich von 10 bis 15 Uhr schwimmen. Am Dienstag, den 3. Oktober können kleine und große Badegäste durch den Feiertag sogar zwischen 10 und 18 Uhr im Wasser planschen, heißt es von der Stadtwirtschaft.

Noch freie Plätze gibt es im Buchkinder-Weimar-Workshop „Vom Gedanken zum Buch“: In dieser kreativen Buch-Werkstatt können junge Teilnehmer ihre eigenen Ideen und Fantasien in Worte fassen und zu einem Buch binden, erläutert Yasmina Budenz vom Verein Buchkinder Weimar. Die Bücher können mit nach Hause genommen werden, ein Exemplar geht in den Bestand der Stadtbücherei. Los geht es am Montag, 9. bis Freitag, 13. Oktober, 9 bis 15 Uhr. Der Workshop ist kostenfrei. Weiter Infos: www.buchkinder-weimar.de

Ins Studio Wägetechnik lädt das Weimarer Kinderhaus 14- bis 18-Jährige zum Workshop. Dort gibt es spannende Geschichten rund um Social-Media, Fotografie und 3D-Scan. Am Ende soll eine Internetseite für das Projekt We Do..! entstehen. Der Workshop findet am 11., 12. und 13. Oktober statt. Das komplette Herbstferienprogramm des Kinderhauses gibt’s unter www.kinderhaus-weimar.de. Auch der Jugendclub Nordlicht lädt mit einem bunten Programm in den Herbstferien. Zu findet ist das auf der Facebook-Seite des Vereins.

Für 12 bis 18-Jährige bietet die Klassik-Stiftung einen Graffiti-Workshop. In vier Tagen werde das Bauhaus-Museum besucht, Anregungen zum Thema Wohnen gesammelt und die Ideen auf einer Wand in Weimar West festgehalten. Los geht es im Mehrgenerationenhaus am Dienstag, 10. Oktober. Anmeldung zur kostenfreien Teilnahme: co-labor@klassik-stiftung.de.

Am Mittwoch, 4. und Donnerstag, 5. Oktober, lädt die Stadtbücherei Weimar zur Ferienveranstaltung „Obst, Gemüse und Co. Kunstwerkstatt zur Erntezeit“. Am 6. Oktober steht eine Lesung unter dem Titel „Tafiti und das Geheimnis der Sterne“ auf dem Plan. Beginn ist jeweils 10 Uhr, der Eintritt frei. Anmeldung und weitere Veranstaltungen unterwww.stadtbibliothek-weimar.de

Die Weimarer Mal- und Zeichenschule wartet mit einem bunten Workshopangebot auf. Im Workshop mit Sibylle Mania lernen die Kinder die Technik des Tiefdrucks kennen, mit Peggy Pohle werden die unendlichen Möglichkeiten der Collage ausgetestet, fantastische Tiere kann man mit Ewald Janz bauen. Zusätzlich gibt es am Ende der Herbstferien den unentgeltlichen Workshop „Ein Schiff wird kommen“ für Kinder und Erwachsene. Infos und Zeiten unter www.malschule-weimar.de. Künstlerisch geht es weiter: Eine Woche lang bietet das Galli Theater Spaß und Kultur und spielt jeweils um 16 Uhr Märchen-Theater zum Mitspielen. Los geht es am Montag, 2. Oktober, mit Dornröschen, gefolgt vom Wolf und den sieben Geißlein, Rumpelstilzchen am Mittwoch, tags darauf der Froschkönig, Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten und der gestiefelten Kater. Weitere Infos: www.galli-weimar.de.

Am 3. Oktober öffnet das Goethe- und Schiller-Archiv erneut seine Türen für das kreative Mitmachprogramm „Türen auf mit der Maus“. Kinder von 6 bis 12 Jahren können mit Schlossgeist Ambrosius das älteste Literaturarchiv Deutschlands entdecken. Das diesjährige Motto des Maustüröffnertages lautet „Wertvolle Schätze“. Führungen finden um 10 Uhr, 11.30 Uhr und 14 Uhr statt. Anmeldung an Yvonne.Pietsch@klassik-stiftung.de

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte lädt am Donnerstag, 5. und Dienstag, 10. Oktober zur Taschenlampenführung. Die starten um 17, 17.30 Uhr und 18,30 Uhr. Am Samstag, 7. Oktober, findet zudem ganztags ein Familientag mit Live-Handwerk statt. Perlendrehen im Museum-Workshop können Besucher dann um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Am Donnerstag, 12. Oktober, 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr stehen Kurzführung und Workshop für Familien mit Kindern ab 7 Jahren unter dem Motto „Taler, Taler, du musst wandern“ auf dem Programm. Anmeldung für alle drei Angebote www.alt-thueringen.de