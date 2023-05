Das Sportmobil on Tour im vergangenen Jahr am Nordlicht in Weimar.

Sportmobil macht an 14 Stationen in Weimar Halt

Weimar. Projekt soll den Bewegungsraum für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Weimarer Stadtteilen zurückgewinnen.

Das Sportmobil der Sportjugend Weimar tourt ab Montag, den 22. Mai wieder durch die Stadt. Bis zum 10. August macht es an 14 Stationen Halt. Das Projekt wird von der Stadt Weimar gefördert und soll den Bewegungsraum für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren in verschiedenen Stadtteilen durch spezielle Spiel- und Bewegungsangebote zurückgewinnen. Es bietet mobile pädagogische Freizeitangebote in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf unter qualifizierter Betreuung an, teilt der Stadtsportbund mit. Das Angebot ist grundsätzlich für alle offen und kostenfrei. Auftakt ist am Montag, 15 bis 18 Uhr am Stéphane-Hessel-Platz.

Alle Termine unter www.ssb-weimar.de/sportjugend/smot