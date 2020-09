Sprachkurse und Gespräch mit Sloterdijk

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen bot die Klassik Stiftung Weimar zum Europäischen Tag der Sprachen im Bauhaus-Museum einen Mitmach-Aktionstag an. Es gab Sprachen-Crash-Kurse in Russisch, Italienisch, Englisch und Schwedisch. Guten Zuspruch erfuhr der Workshop zum Umgang mit diskriminierender Sprache. Im Postamt der Demokratie wurden Postkarten bedruckt. Welche Rolle Verständigung für unsere Geschichte und Kultur hat, beleuchtete der Philosoph Peter Sloterdijk vor rund 70 Zuhörenden im Gespräch mit Manfred Osten im Rahmen der Weimarer Kontroversen. „Eigentlich hatten wir mehr Besucher erhofft“, sagte Ulrike Richter, Klassik Stiftung Weimar. Auch sollte der Vorplatz in die Veranstaltung einbezogen worden. Doch der strömende Regen forderte seinen Tribut. Regenschirme durften auch am Abend nicht vergessen werden, als Freie-Kunst-Studentin Larissa Barth mit ihrer Fassadenprojektion am Bauhaus-Museum einen gesellschaftlichen Disput anregte.