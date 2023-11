Sprechstunde mit den Grünen vor dem Stadtrat in Weimar

Weimar. Vor der anstehenden Stadtratssitzung informiert Andreas Leps über Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in Weimar.

Wie können Energiewende, Wärmewende und Mobilitätswende in Weimar vorangebracht werden? Darüber entscheidet demnächst der Weimarer Stadtrat. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Leps, bietet im Vorfeld am Montag, 20. November, eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger an, heißt es in einer Ankündigung der Fraktion. Interessierte können 14.30 bis 15.30 Uhr fragen und mitdiskutieren – je nach Wetter auf dem Theaterplatz oder in der Geschäftsstelle am Burgplatz 5.