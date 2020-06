Steffen Dittes (Die Linke ) will mit Weimarern am Theaterplatz/Ecke Wittumspalais ins Gespräch kommen.

Sprechstunden von Steffen Dittes

Mit seinen beiden nächsten Bürgersprechstunden geht MDL Steffen Dittes (Die Linke) Open Air. Am Montag, 15. Juni, und ein weiteres Mal zwei Wochen später, am 29. Juni, finden jeweils von 13 bis 15 Uhr öffentliche Bürgersprechstunden am Theaterplatz/ Ecke Wittumspalais mit dem für Weimar direkt gewählten Landtagsabgeordneten statt. Hierbei wird Steffen Dittes (Die Linke) Fragen zur aktuellen Politik in Thüringen beantworten oder einfach nur für ein lockeres Gespräch zur Verfügung stehen.