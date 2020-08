Sprechzeit am Steinbrückenweg

Eine allgemeine Sprechstunde bietet Ines Bolle, amtierende Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf, am Donnerstag, 20. August, von 17 bis 19 Uhr am Steinbrückenweg 5 an. Sie würde mit Interessierten gerne über das EOW-Gelände sprechen, wozu auch eine kleine Vorort-Begehung denkbar sei. Bevor der Ortsteilrat am 26. August mit Grünflächenamtsleiter Marc Friedrich über die Idee „Spielplatz Anger“ spricht, hätte Ines Bolle auch dazu gerne Anregungen. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erwünscht.

