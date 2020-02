Foto: Salzgeber & Co. Medien

Der Film „Spuren“ (Deutschland, 81 Minuten) der Regisseurin Aysun Bademsoy stellt die Angehörigen der Opfer in den Mittelpunkt, ihre seelischen Verletzungen, die tiefen Narben.

„Spuren“: Film und Gespräch

Zu Film und Gespräch wird am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, in das Kino Mon Ami eingeladen. Gezeigt wird der Film „Spuren – Die Opfer des NSU“. Der Dokumentarfilm beleuchtet das Scheitern von Ermittlern und Justiz und gibt den Angehörigen der Opfer eine Stimme. Im Anschluss an den Film stehen Regisseurin Aysun Bademsoy und Samiye Simsek Rede und Antwort. Zum Hintergrund: Zwischen 2000 und 2007 wurden acht Männer mit türkischen Wurzeln, ein griechisch stämmiger Mann sowie eine deutsche Polizistin ermordet. Die Ermittlungen wurden zunächst ausschließlich im Umfeld der nichtdeutschen Opfer geführt. Schließlich führte die Spur zur rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“. Der Prozess endete 2018.