Die Staatskapellen-Musiker Lukas Dihle und Alexandre Castro-Balbi am 17. April bei einer Balkon-Serenade in der Marie-Seebach-Stiftung.

Weimar. Die Verlosung per E-Mail läuft bis zum 9. Mai.

Staatskapelle aus Weimar gibt Ständchen zum Muttertag

Mit kleinen Serenaden in Innenhöfen und Gärten von Pflegeheimen erfreuen Musiker der Staatskapelle aktuell deren Bewohner. Dem Auftakt mit Balkon-Serenaden bei der Marie-Seebach-Stiftung folgten seither mehrere Termine pro Woche bei verschiedenen Einrichtungen in Weimar.

Zum Muttertag haben nun alle die Chance, solch einen Auftritt ganz privat für Sonntag im Weimarer Stadtgebiet zu verschenken. Wer seine Mutter mit einem musikalischen Frühlingsgruß erfreuen möchte, kann eine Mail an konzertpaedagogik@nationaltheater-weimar.de mit der Antwort auf die Frage schicken: Wann und wo waren Sie zum ersten Mal mit ihrer Mama im Theater oder Konzert? Einsendeschluss ist am 9. Mai um 10 Uhr. Das 15-minütige Ständchen, dessen Gewinner ausgelost wird, erklingt am Muttertag ab 15 Uhr.