Staatskapelle Weimar spielt Werke voller Sehnsucht und Emotionen

Weimar. Kompositionen aus Litauen, Finnland und Russland bietet das 10. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar. Zu hören ist unter anderem Sergej Rachmaninows 1. Sinfonie.

Sehnsuchtsvolle Stimmungen durchziehen am Sonntag, 10. Juli, und Montag, 11. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle das Programm des 10. Sinfoniekonzerts der Staatskapelle Weimar.

Zugleich drücken drei charismatische Künstlerinnen dem Abend ihren Stempel auf: Mit der Litauerin Giedrė Šlekytė, die international für den Elan und die Frische ihres Dirigats gefeiert wird, ist am Pult ein echter Shooting-Star zu erleben. Für ihr Weimarer Debüt hat sie das Orchesterwerk „Saudade“ ihrer Landsfrau Žibuoklé Martinaityté im Gepäck, das die Sehnsucht in einer Fülle klanglicher Schattierungen auslotet.

Interpretiert von Geigerin Rebekka Hartmann erklingt anschließend das Violinkonzert des Finnen Jean Sibelius, dessen Musik voll drängender Sehnsucht zum Schwelgen einlädt. Höchst emotional aufgeladen präsentiert sich in der zweiten Konzerthälfte auch Sergej Rachmaninows 1. Sinfonie, in der die Sehnsucht des Komponisten nach Glück und Anerkennung unüberhörbar ist. Momenten grandioser Expressivität stehen dabei auch Passagen herrlichster Innerlichkeit gegenüber. Mehr über die drei Werke erfahren Konzertbesucher in der Einführung jeweils um 18.45 Uhr. Karten sind noch erhältlich.