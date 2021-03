Stabile Zahlen auf dem Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Wenig Bewegung in Weimar und Kreis Weimarer Land

Leicht sinkende Zahlen im Weimarer Land, stabile in Weimar – so präsentierte sich im März der Arbeitsmarkt. Mit 2237 (-6) Betroffenen blieb die Arbeitslosenquote in der Stadt bei 6,9 Prozent, im Weimarer Land (2.141/-99) sank sie von 5,1 auf 4,9 Prozent. Hier habe es einen saisonalen Rückgang vor allem durch Wiedereinstellungen im Bau- und Außengewerbe gegeben.

Allerdings: Kurzarbeit dient laut Arbeitsagentur in der Region weiter dazu, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Im März gab es in Weimar 17 weitere Anzeigen auf Kurzarbeit für 145 Beschäftigte, im Kreis 19 Anzeigen für 147 Beschäftigte.

Inwiefern dies in Anspruch genommen wurde, sei noch offen. Zudem werde es in Weimar für Langzeitarbeitslose immer schwerer, derzeit neu Fuß zu fassen. Dementsprechend stieg die Zahl der Betroffenen auf 804 (+26).

Bei den Stellenmeldungen verzeichnete die Stadt (169) ein leichtes Plus, der Kreis (156) ein stabiles Angebot. Gesucht werden neue Beschäftigte in der Region gleichermaßen im Gesundheits- und Sozialwesen und im Handel, in Weimar aber vor allem für wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie in Kunst und Unterhaltung.

Im Kreis liege der Fokus auf Personaldienstleistern, im verarbeitenden und Baugewerbe sowie in der Logistik.