Der seit Jahren angedachte Ausbau eines Ringweges um Weimar-West geht in seine zweite Phase. Nach dem bereits vollzogenen „Ringschluss 1“, der vom Kramixxo-Klub vorbei am Paradies-Schulcampus bis hin zum früheren tegut-Markt an der Budapester Straße führt, folgt nun im Norden das Teilstück auf dem Lärmschutzdamm entlang der Bahnstrecke.

Mit Hilfe der Städtebauförderung und des Programmes „Soziale Stadt“ wird in einem ersten Abschnitt der Weg vom kleinen Bahnübergang am Garagenkomplex in der Florian-Geyer-Straße bis hinauf zur Eisernen Brücke ausgebaut. Er erhält eine Entwässerung, eine Asphaltdecke sowie Sitzgelegenheiten am Wegrand. Unterhalb des Dammes, in Nachbarschaft des Blockheizkraftwerkes, lässt die Stadt zudem einen neuen Bolzplatz anlegen. Er dient als Ersatz für jene Sport- und Freizeitfläche, in die sich inzwischen der Erweiterungsbau des Humboldtgymnasiums schob.

Auf dem städtischen Areal, das nun entwickelt wird, befand sich vormals ein Testgelände, um die Stabilität von Rohrleitungen etwa bei Überfahrten zu bestimmen. Seit einigen Jahren ist es ungenutzt und frei für einen 40 mal 20 Meter großen Bolzplatz mit Tartanbelag, Toren, einer Basketballanlage und umlaufendem Ballfangzaun.

Weimars Grünflächenamtsleiter Marc Friedrich sieht im neuen Standort insbesondere zwei Vorteile. Der neue Bolzplatz entsteht in einiger Entfernung zu den Wohnblöcken, was das Risiko mindert, dass sich Anwohner vom Lärm gestört fühlen. Zum anderen sei er angesichts der Nähe zur Florian-Geyer-Straße auch ein Angebot an den Nachwuchs aus der Nördlichen Innenstadt

Für den Wegebau und die Sportanlage sind Kosten von rund 450.000 Euro veranschlagt. Ein Drittel davon hat die Stadt als Eigenanteil zu leisten. Voraussichtlich im Mai kommenden Jahres sollen die Arbeiten, die die Firma Strabag ausführt, abgeschlossen sein. Der Weg zwischen Florian-Geyer-Straße und Eiserner Brücke muss bis zum Frühjahr gesperrt werden.

Der „Ringschluss 2“ für die Weststadt umfasst einen weiteren Bauabschnitt, der aber noch nicht Teil dieser Maßnahme ist. Das zweite zu bauende Teilstück erstreckt sich zwischen Eiserner Brücke und Jugendclub. Und schließlich steht auch noch ein „Ringschluss 3“ im Raum. Dieser soll künftig eine durchgängige Wegeverbindung vom Heizwerk zum Bahnübergang an der Röhrstraße bis hinunter zur Schwanseestraße schaffen.