Stadt bereitet unter Vorbehalt weiter Weimarer Weihnacht vor

Weimars Verwaltung bereitet nach wie vor die diesjährige Weimarer Weihnacht vor. Ob sie tatsächlich stattfinden wird, bleibt angesichts der Corona-Pandemie fraglich. Daher stehen alle Pläne unter dem Vorbehalt einer möglichen Absage des Weihnachtsmarktes.

Nicht betroffen sein dürfte der Baumschmuck: Der diesjährige Weihnachtsbaum soll am Freitag, dem 13. November, nach Abschluss des Grünen Marktes ab etwa 14.30 Uhr aufgestellt werden. Die rund 15 Meter hohe Fichte stammt aus einem privaten Grundstück in Weimar und findet ihren Platz traditionell mitten auf dem Markt zu Füßen des historischen Rathauses. Bereits im Vorfeld hat sich die Stadt für die Baumspende bedankt. Für den Herderplatz sieht die Planung das Aufstellen eines Baumes in den Wochen vom 16. bis 29. November vor.

Vorbereitungen laufen auch für die Vereinshütte, die vom 1. bis 22. Dezember von Interessierten genutzt werden kann. Vereine und Institutionen aus Weimar und Umgebung erhalten dadurch die Möglichkeit, zu einer öffentlichkeitswirksamen Präsentation und Gelegenheit zum Warenverkauf zur Förderung gemeinnütziger Zwecke. Dazu zählen der Verkauf von alkoholfreien Getränken, Weihnachtsgebäck, weihnachtlichen Geschenkartikeln oder ähnlichem. Der Ausschank von alkoholischen Getränken (Glühwein, Bier usw.) ist in diesem Jahr untersagt.

Die Nutzung der Vereinshütte erfolge laut Verwaltung unter den Auflagen des von der Stadt Weimar ausgefertigten Hygienekonzepts, das mit der Nutzungsbestätigung versendet werde. Eine Standgebühr werde nicht erhoben, es falle lediglich eine Tagespauschale für Nebenkosten (Strom) in Höhe von 5 Euro an. Aktuell seien noch sehr wenige freie Termine verfügbar. Anfragen seien bis spätestens 20. November mit Angabe der Wunschtermine – die voraussichtlich nicht in jedem Fall erfüllt werden könnten – und des Waren- oder Verkaufsangebots per E-Mail möglich. Kontakt: maerkte@stadtweimar.de oder per Post an die Stadtverwaltung Weimar, Amt für Wirtschaft und Märkte, Schwanseestraße 17, 99423 Weimar.