Sowjetischer Ehrenfriedhof im Park an der Ilm, in Weimar. Hier liegen die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee

Stadt erinnert an 8. Mai 1945

Mit Kranzniederlegungen erinnert die Stadt am 8. Mai an das Kriegsende vor 75 Jahren. Auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof im Ilmpark wird Oberbürgermeister Peter Kleine die Würdigung mit der Deutsch-Russischen Gesellschaft vornehmen. Zudem will er einen Kranz am Denkmal für die US-Armee (Schwanseestr.) vornehmen.

Kränze sollen auch auf dem Hauptfriedhof für Soldaten verschiedener Nationen, Bomben- und KZ-Opfer, polnische Zwangsarbeiter, die Webichttoten und Verfolgte des Nazi-Regimes niedergelegt werden. Ebenso auf den Friedhöfen Legefeld und Gelmeroda für die Opfer der Todesmärsche 1945 und auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof Belvedere.