Stadt und Forst wollen Schlossberg-Lehrpfad Bad Berka retten

Auf der Internet-Seite des Tourismusvereins Ilmtal-Urlaub wird er noch als „Natur-Erlebnispfad der besonderen Art“ beworben. Auf dem größten Teil der 1,8 Kilometer ist das Maskottchen namens „Eichold“ aber bereits verschwunden: Die Stadt Bad Berka betreibt den vor allem für Kinder angelegten Lehrpfad am Schlossberg mit dem Titel „Riesen, Ritter, Mythen“ nicht mehr. Die Hinweisschilder sowie die Tafeln mit Informationen und Spielanleitungen hat der Bauhof der Kurstadt bereits demontiert und eingelagert. Nur den oberen Teil mit dem Endpunkt des Weges, dem Plateau mit der Ruine auf dem Schlossberg, beließ die Verwaltung im bisherigen Zustand. Der Rest ist vorerst wieder ein „gewöhnlicher“ Waldweg für Wanderer.

Auslöser für diesen Schritt sind Sicherheitsbedenken: „Grundsätzlich wollte ich den Pfad nicht schließen“, versichert Bürgermeister Michael Jahn (CDU). „Aber bei einer Besichtigung vor Ort habe ich ehrlich gesagt kalte Füße bekommen.“ Es gebe entlang des Weges zu viele „gefährliche“ Bäume, bei denen man herabfallende Äste oder ein komplettes Umstürzen nicht ausschließen kann. Jahn vermutet die beiden letzten extrem trockenen Sommer als Grund für die Schäden. Der Leiter des Forstamtes Bad Berka, Jan Klüßendorf, sieht die Ursachen woanders: „Es gab am Schlossberg über Jahrzehnte keine geregelte Forstwirtschaft, das war eine bewusste Entscheidung. Das gerade macht ja den Charme dieses Waldes aus: Es gibt da viele alte Bäume, auch tote Stämme und Äste. Aber abgesehen vom natürlichen Absterben stehen hier höchstens ein paar kranke Eschen und Buchen, wie überall in Europa.“ Die Wasser-Unterversorgung sei hier unter anderem wegen der nahen Ilm nicht das Hauptproblem, und da am Schlossberg kaum Nadelbäume stehen, spiele auch der Borkenkäfer keine Rolle.

Eigentümer des Areals ist der Freistaat und damit die Landesforstanstalt Thüringenforst, zu der das Forstamt Bad Berka gehört. Als dieses und die Stadt den Weg 2011 gemeinsam einweihten, schlossen sie einen Gestattungsvertrag, mit dem die Stadt auch die Verkehrssicherungspflicht für den Weg übernahm. „Um die zu erfüllen, müssten wir Fällungen und Pflegearbeiten in Auftrag geben, die 30.000 bis 50.000 Euro kosten würden“, so Bürgermeister Jahn. „Dieses Geld hat die Stadt nicht, und außerdem würde der Naturcharakter des Schlossberges zu stark darunter leiden.“ Was die Arbeiten dort so teuer macht: „Man kommt mit schwerer Technik nicht hin“, so Klüßendorf. „Es gibt keine Rückegassen oder Maschinenwege. Da müsste ein Spezialunternehmen kommen, zum Beispiel mit Klettertechnik.“

Aufgeben wollen Bürgermeister und Forstamtsleiter den Weg allerdings nicht. Die Rettung haben sie zur Chefsache erklärt und wollen bis Ende Januar gemeinsam festlegen, wie eine neue Lösung aussehen könnte. „Auf kleinerer Fläche die Inhalte des Lehrpfades vermitteln, ohne den naturnahen Wald übermäßig zu verändern“, auf diese Formel bringt es Michael Jahn. „Ein Spagat“, sagt Jan Klüßendorf. Denn nicht alle Tafeln lassen sich einfach entlang eines anderen Weges neu aufstellen. Gleich die erste aus Richtung Coudrayhaus war zum Beispiel mit einem aus Steinen und anderen Naturmaterialien gestalteten Hüpfspiel verbunden, eine andere mit einer hohlen Eiche. Auch beim Plateau, das in jedem Fall erhalten bleiben soll, gibt es Ermessensfragen: „Die alte Buche dort könnte zum Beispiel stehen bleiben, wenn man den Balancierpfad, der jetzt noch in ihrem Gefahrenbereich liegt, ein Stück versetzt“, so Klüßendorf.

Die Stadt steht seit der Demontage von Beschilderung und Tafeln vorerst nicht mehr in der Verkehrssicherungspflicht. Alle Bänke bleiben an ihren gewohnten Stellen. Wanderer setzen sich hier den gleichen Gefahren wie im Prinzip auf jedem anderen Waldweg aus. „Wenn man den Charme des Schlossbergs erhalten will, kann man eben nicht jeden bedenklichen Baum fällen oder jeden gefährlichen Ast herausschneiden“, sagt Klüßendorf. „Aber in der Gestaltung des Weges steckt auch Gehirnschmalz aus unserem Forstamt mit drin. Wir haben ihn gemeinsam eröffnet, also machen wir uns jetzt auch gemeinsam Gedanken über die Zukunft.“