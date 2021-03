Der Aldi-Markt in Weimar-Nord ist derzeit verwaist. In wenigen Tagen sollen hier Menschen auf Corona untersucht werden.

Zwei neue Corona-Testzentren gehören zu den Maßnahmen, mit denen die Stadt mehr Lockerungen in Weimar ermöglichen will. Dafür sei der ehemalige Aldi-Markt in Weimar-Nord angemietet worden, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) unserer Zeitung. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.