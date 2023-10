Stadt Weimar sucht liebevolle Pflegeeltern

Weimar. Momentan betreut die Stadt Weimar mehr als 60 Kinder in Pflegefamilien.

Die Stadt Weimar sucht engagierte Familien und Einzelpersonen aus Weimar, die sich mit dem Gedanken tragen, einem Pflegekind ein Zuhause zu geben. Momentan betreut die Stadt mehr als 60 Kinder in Pflegefamilien und ist stets auf der Suche nach Familien, die ein Kind mit offenen Armen empfangen. Geborgenheit, Liebe, Zuwendung und Sicherheit in einer Familie sind grundlegende Aspekte einer förderlichen Entwicklung für Kinder. Nicht jede Familie schafft es aus verschiedenen Gründen, dies sicherzustellen, heißt es von der Stadt.

Pflegefamilien sind für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, von großer Bedeutung. Die Stadt wolle daher alle ansprechen, auch Alleinstehende und unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare, die einem Kind ein liebevolles Zuhause auf Zeit geben möchten.

Wer sich ganz unverbindlich über das Thema Pflegeeltern informieren möchte, kann am Online-Infoabend am 24. Oktober in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr teilnehmen. Anmeldung sind bis zum Donnerstag, 19. Oktober, an den Pflegekinderdienst, Amt für Familie und Soziales, E-Mail: pflegekinderdienst@stadtweimar.de, Telefon 03643/ 762 946 zu richten, heißt es abschließend von der Stadt.