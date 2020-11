Stadt Weimar verschärft Anti-Corona-Regelungen

Die Stadt Weimar verschärft wie angekündigt ihre Corona-Bestimmungen. Mit einer neuen Allgemeinverfügung wird zusätzlich zu allen bereits geltenden Bestimmungen einerseits die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erweitert und andererseits der Kontakt im privaten Kreis eingeschränkt. Die Regelungen gelten ab Samstag, 7. November, bis vorerst 30. November. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zum Schutz des Verkaufspersonals müssen Kunden künftig auch auf Wochenmärkten und an anderen Verkaufsständen eine Mund-Nase-Abdeckung tragen. Diese Pflicht gilt auch weiterhin für die Mitarbeiter.

Außerdem überträgt die Stadt die bisher bereits geltenden Regelungen aus dem öffentlichen Raum ins Private: Bei nicht öffentlichen Veranstaltungen, Zusammenkünften und unter anderem Feiern dürfen sich maximal nur noch zehn Menschen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Hintergrund ist, dass sich in Weimar vor allem solche privaten Treffen zum Infektionsherd entwickelt haben.

„Wir haben in Weimar eine beschleunigte Entwicklung von Corona-Infektionen, auf die wir reagieren müssen, um weiteren Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass zunehmend das familiäre Umfeld Ursache des Infektionsgeschehen ist. Deshalb wollen wir für die kommenden Wochen private Feiern und ähnliche Zusammenkünfte auf ein Minimum reduzieren“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Ihm sei bewusst, dass die Stadt hier stark in die Privatsphäre eingreife. „Ich bitte dennoch um allgemeines Verständnis für diese Maßnahme in der Hoffnung, dass wir schnelle Erfolge damit erzielen und einen entspannteren Dezember erwarten können“, so der Oberbürgermeister.

Dem Gesundheitsamt waren Mittwoch zwölf neue per Test bestätigte Sars-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet worden. Bei den neuen Fällen handelt es sich nach Angaben der Stadt in der überwiegenden Zahl um familiäre Kontakte. Mehrfach seien auch Reiserückkehrer aus dem In- und Ausland dabei. Gleichzeitig wurden 14 Weimarer als von Corona genesen eingestuft.

Kleine zeigt sich in einer neuen Videobotschaft besorgt über den explosionsartigen Anstieg der Infektionen in den vergangenen Wochen. Er kritisierte erneut den Lockdown bei Vereinen, Gaststätten und Theatern, die nicht zu den Infektionsherden gehört hätten. Dort habe das Land unverhältnismäßig eingegriffen, während es die bundesweiten Einschränkungen im Privaten nicht übernommen habe. Kleine rief die Weimarer beim Eindämmen der Pandemie zum Zusammenhalt und zur Solidarität auf, damit sich der Lockdown für Vereine, Gastronomie und Kultur am Ende des Monats nicht als vergeblich herausstelle.

Im Kreis Weimarer Land wurden am Donnerstag 23 neue Corona-Fälle bekannt. Allerdings gab das Landratsamt keine näheren Informationen dazu, auf welchem Weg sich die Betroffenen infiziert haben.

Die Corona-Zahlen vom 5. November

Weimar (Stand 16.30 Uhr)

Seit Beginn der Pandemie positiv getestete Menschen: 316 (Veränderung zu Mittwoch +12)

Genesene: 187 (+14)

Aktuell Infizierte: 129 (-2)

Stationär in Behandlung: 4 (-1)

Menschen in Quarantäne: 565 (+25)

Sieben-Tage-Inzidenz-Wert: 129,05 auf 100.000 Menschen (Mittwoch 145,95)

Weimarer Land (Stand 17 Uhr)

Seit Beginn der Pandemie positiv getestete Menschen: 326 (+23)

Genesene: 186 (+3)

Aktuell Infizierte: 134 (+20)

Stationär in Behandlung: 4 (-1)

Verstorbene: 6

Quarantäne: 419 (+18) Kontaktpersonen, 19 (-12) Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Sieben-Tage-Inzidenz-Wert: 113,4 (Mittwoch 103,7)