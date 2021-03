Das Weimarer Stadtarchiv in der Kleinen Teichgasse.

Weimar. Nach Voranmeldung kann wieder in alten Akten gestöbert werden. Für Besucher gelten aber Corona-Regeln.

Das Stadtarchiv in der Kleinen Teichgasse 6 ist ab Dienstag, 30. März, wieder geöffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gelten die Corona-Hygienevorschriften. Da die Benutzerzahl begrenzt sei, werde um Voranmeldung gebeten. Geöffnet: Di, Do, Fr 9-12 Uhr; Di 13-18 Uhr, Do 13-16 Uhr.

E-Mail: stadtarchiv@stadtweimar.de; Telefon: 03643/762 532