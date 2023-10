Stadtbücherei in Weimar bleibt weiterhin zu

Weimar. Krankensituation im Team hat sich noch nicht gebessert. Während der ungeplanten Schließzeit fallen keine Mahngebühren an. Das sollten Nutzer wissen:

Die Stadtbibliothek in der Steubenstraße bleibt auch in dieser Woche geschlossen. Darüber informierte die Direktorin der Einrichtung. „Leider hat sich die Situation in der Stadtbücherei noch nicht verbessert“, berichtete Petra Fuchs mit Blick darauf, dass sich nahezu das gesamte Team im Krankenstand befindet. Vorerst bleibe die Stadtbücherei bis einschließlich Samstag, dem 7. Oktober, zu. Mahngebühren würden in dieser Zeit nicht anfallen.