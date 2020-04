Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtbücherei öffnet

Seite an Seite öffnen in Weimar die Kunsthalle, das Stadtmuseum, die Stadtbücherei und das Stadtarchiv ab Dienstag, 5. Mai 2020. Die Stadtbücherei Weimar hat zunächst verkürzte Öffnungszeiten. Das Verlängern und die Rückgabe von Medien sei uneingeschränkt möglich. Bei der Ausleihe gebe es noch Einschränkungen: Die Kinderbibliothek im Erdgeschoss ist zugänglich. Romane, Fachliteratur, CDs und DVDs für Erwachsene müssen bestellt werden und liegen am Folgetag bereit. Das Lesecafé und die übrigen Freihandbereiche sind noch nicht geöffnet.

Auskünfte und Beratung erfolgen ausschließlich per Mail (bibo-service@stadtweimar.de) oder telefonisch unter 03643 / 762 701 01. Verlängerungswünsche und Vorbestellungen werden telefonisch (762 701 01) oder per Mail angenommen. Die Verlängerung der Mitgliedschaft und Neuanmeldungen sind online über die Website möglich.

In der Zweigstelle in Schöndorf können Medien zurückgegeben und verlängert werden. Die Ausleihe erfolgt nur über Vorbestellung (bibo-schoendorf@stadtweimar.de) oder telefonisch (03643 / 489 825 3).

Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Kinder unter 12 Jahren dürfen die Bibliothek nur in Begleitung Erwachsener betreten. Der Einlass ist beschränkt, was zu Wartezeiten führen kann. Öffnungszeiten Stadtbücherei: Montag, Mittwoch, Freitag 10-14 Uhr. Dienstag, Donnerstag 12-16 Uhr.