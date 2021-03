Weimar. Mit der Wiedereröffnung am 23. März gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Weimars Stadtbücherei in der Steubenstraße und ihre Außenstelle in Schöndorf können am 23. März wieder für Nutzer öffnen. Grundlage sind die neue Landesverordnung, die ausdrücklich die Wiedereröffnung der Bibliotheken erlaubt, sowie ein vom Weimarer Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept.

Mit dem Neustart kehrt die Bibliothek zum Schließtag an den Montagen zurück. Besucher ab 15 Jahren müssen eine FFP-2- oder OP-Maske tragen, bei jüngeren reicht eine einfache Bedeckung.