Stadtbusse uneingeschränkt, Schwimmhalle schließt

Anders als zu Beginn der Pandemie fahren die Busse der Stadtwirtschaft Weimar im November ohne jede Einschränkung weiter. Das hat das städtische Unternehmen am Freitag ohne nähere Erläuterungen mitgeteilt. Man werde „solange und so gut wie möglich mit uneingeschränkter Fahrplan-Kapazität weiter fahren“, hieß es in einer Mitteilung kurz vor dem Wochenende.





Aufgrund der Beschlüsse der Länderchefs habe sich die Stadtwirtschaft Weimar GmbH in enger Abstimmung mit der Stadt Weimar für dieses Vorgehen entschieden, teilte der Dienstleister mit.





Die Asbach-Sporthalle bleibt dagegen nur noch für den Schulsport geöffnet. Für den Wettkampf- und Vereinssport muss die Halle ab Montag geschlossen werden. Allein der Schulsport darf – wegen des ausdrücklichen Verzichts auf Schulschließungen und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes – fortgesetzt werden.



Die Schwimmhalle im Schwanseebad schließt erwartungsgemäß ab Montag, 2. November, bis voraussichtlich zum 30. November 2020.

Mehr Informationen zum Nahverkehr hält die Stadtwirtschaft im Kundenzentrum am Goetheplatz, im Internet unter www.sw-weimar.de sowie telefonisch unter 0361 19449 (VMT-Servicehotline) bereit.