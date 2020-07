Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtführung „Weimar 1945“

Eine Stadtführung zum Thema „Weimar 1945“ leitet Wolfgang Renner am Freitag, 10. Juli. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Goetheplatz am Sockel des Carl-Alexander-Denkmals. Die Führung auf den Spuren des Jahres 1945 im Stadtbild dauert zwei bis drei Stunden. Tickets für eine Teilnahme am Stadtrundgang gibt es in der Tourist-Information am Markt.