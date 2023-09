Die Marienkirche erlebt am Donnerstag ein musikalisches Großereignis.

Stadtkonzert in der Bad Berkaer Kirche

Bad Berka. Sechs Ensembles wollen am Donnerstagabend für ein musikalisches Highlight im Gotteshaus St. Marien sorgen.

Zu einem „Stadtkonzert“ auf gemeinsamer Bühne treffen sich sechs Chöre und Ensembles der Kurstadt am Donnerstag, 28. September, in der Bad Berkaer evangelischen Kirche St. Marien (Kirchstr. 7). Die Frauen-Gruppe „A Tempo“ aus Tiefengruben ist ebenso dabei wie der 1853 gegründete Männergesangsverein „Berksche Sänger“ unter Leitung von Benedikt Noll, der Chor des Marie-Curie-Gymnasiums, die Kantorei St. Marien und ihr Posaunenchor sowie die 2008 von Kantorin Anja Krauße in Bad Berka gegründete Frauen-Gesangsformation „Voca Lisa“.

Allein diese Vielfalt garantiert schon musikalische Abwechslung. Das gemeinsame Konzert beginnt 19 Uhr, die Protagonisten hoffen auf zahlreiche Zuhörer in den Kirchen-Sitzreihen.