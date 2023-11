Stadtmuseum Weimar lädt zu vorweihnachtlichen Veranstaltungen

Weimar. Das sind die Highlights im Dezember im Weimarer Stadtmuseum.

Zu einigen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit lädt das Weimarer Stadtmuseum ab diesem Donnerstag ein. Am 30. November steht eine Kuratorininnen-Tour durch die Lesezeichen-Sonderausstellung auf dem Programm: Um 15 Uhr führt Edeltraud Hertig aus Magdala durch die Sonderausstellung „Aus Liebe zum Lesen. Lesezeichen aus drei Jahrhunderten und von fünf Kontinenten“. Zu sehen sind im Stadtmuseum bis zum 4. Februar 2024 ein Viertel ihrer etwa 20.000 Stücke umfassenden privaten Lesezeichen-Kollektion, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Weimar.

Zudem soll es zwei Termine unter dem Motto „Advent im Stadtmuseum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ geben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei das Museum erkunden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich mit einer Tasse Kakao in die Werkstatt zu setzen und Weihnachtsbaumschmuck oder Winziges zum Verschenken anzufertigen. Termine sind am Samstag vor dem 2. Advent, 9. Dezember, 10.30 Uhr und Donnerstag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr.

Vom 24. bis 26. Dezember und zu Silvester und Neujahr ist das Stadtmuseum geschlossen.