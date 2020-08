Im Sitzungszimmer der Neumarker Stadtverwaltung tagt am Montag der Stadtrat.

Stadtrat Neumark tagt am Montag

Die Sommerpause für den Neumarker Stadtrat geht zu Ende: Am Montag, 31. August, versammeln sich die Abgeordneten um 19.15 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung im Obergeschoss des Stadtverwaltungsgebäudes. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist ein Beschluss, der Bürgermeisterin Anke Necke zum Abschluss von Miet- und Betreiberverträgen für die Kindertagesstätte „Zwergenland“ bevollmächtigt. Einen ähnlichen Beschluss hatte vor einigen Wochen bereits der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg gefasst, die als erfüllende Gemeinde die Verwaltungsaufgaben auch für Neumark übernimmt. Die Neumarker beschäftigen sich weiterhin mit einer Änderung ihrer Feuerwehr-Satzung, mit den Jahresrechnungen für 2017 bis 2019 sowie der daraus folgenden Bürgermeister-Entlastung. Zudem steht die Auftragsvergabe für die Sanierung des Weges Am Markt auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung beantwortet der Stadtrat wie immer Anfragen aus der Bevölkerung. red