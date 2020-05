Kranichfeld. Corona-Pause in Kranichfeld endet am 14. Mai.

Stadtrat tagt auf der Niederburg

Die Zweiburgenstadt tritt wieder in die parlamentarische Arbeit ein: Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) gab am Donnerstag die Grundzüge der Tagesordnung für die erste Stadtratssitzung nach der Corona-Pause bekannt. Und den Tagungsort: Die Abgeordneten nutzen am kommenden Donnerstag, 14. Mai, erstmals den großen Veranstaltungsraum im Hauptgebäude der Niederburg. „Damit ergibt sich gleich eine Gelegenheit für Stadträte, die den bisherigen Bauarbeiten auf der Burg kritisch gegenüberstehen, die Ergebnisse mal aus der Nähe zu sehen“, so Dörnfeld.

Hauptthema ist ab 19 Uhr das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm für das laufende Jahr. Dörnfeld hat dazu eine Beschlussvorlage mit drei Projekten vorbereitet, für welche die Stadt Fördermittel aus diesem Programm beantragen könnte. Es handelt sich um den Umbau des Verwaltungsgebäudes in der Alexanderstraße mit Erweiterung der Kapazitäten sowie behindertengerechtem Zugang, um ein zentrales Objekt für den Bauhof der Stadt sowie die Gestaltung der Nebenanlagen der bisherigen Bundesstraße im Zuge der vorgesehenen Abstufung zur Landesstraße. „In der Diskussion könnten sich die Schwerpunkte natürlich auch noch ändern“, so Dörnfeld. „Die Sportanlage könnte dabei zum Beispiel eine Rolle spielen.“ Die Lenkungsgruppe zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) habe bereits diverse Schwerpunkte herausgearbeitet. Die Förderanträge sollen zügig nach dem Stadtratsbeschluss erfolgen.

Weitere Tagesordnungspunkte betreffen ein Zukunftskonzept für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt, einen Plan zur Nutzung der Sportanlagen durch den Schulsport sowie Informationen zur Kindergarten-Sanierung. Dörnfeld: „Ich freue mich darauf, die Stadträte wiederzusehen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen.“