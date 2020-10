Stadtwerke Weimar auf Heizsaison vorbereitet

Bevor die Temperaturen kälter geworden sind, hat die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH mit Blick auf die neue Heizsaison einige Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen. „Die warmen Sommermonate nutzen wir regelmäßig, um Wartungen und Optimierungen an unseren Anlagen vorzunehmen“ erklärte Geschäftsführer Jörn Otto. So habe der Versorger in diesem Jahr unter anderem den Heizkessel im Heizwerk Wohngebiet Oststraße ausgetauscht und eine neue Enthärtungsanlage eingebaut. In drei Blockheizkraftwerken wurden zudem die Abgaswärmetauscher gereinigt. Auch erhielt das Konsumgelände mit dem Neubau Panoramablick in der Marcel-Paul-Straße eine neue Fernwärme-Verbundleitung (unsere Zeitung berichtete).

Darüber hinaus hätten sich die Stadtwerke Weimar erfolgreich der Prüfung des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) im Fachgebiet Fernwärme unterzogen. Untersucht wurden dabei die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die technische Sicherheit der öffentlichen Fernwärmeversorgung. Nach intensiver Vorbereitung und mit Unterstützung des Energieeffizienzverbandes AGFW habe das Unternehmen diese TSM-Zertifizierung erhalten. „Damit können wir die Versorgungssicherheit für unsere Kunden unterstreichen“, betonte Jörn Otto.