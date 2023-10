Stadtwerke Weimar laden zu Energiegespräch

Die Industriestraße 14 ist Sitz der Stadtwerke, der Stadtwirtschaft und der Energienetze Weimar ENWG. Das Energie-Gespräch am 18. Oktober findet indes im Kundenzentrum am Theaterplatz statt.

Weimar. Wärmeversorgung in Weimar ist Thema.

Altes Format, neue Themen: Die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH startet am 18. Oktober, um 17 Uhr, im Kundenzentrum am Theaterplatz eine Neuauflage ihrer Energie-Gespräche. Standen im vergangenen Winter noch die Themen Versorgungssicherheit und Preisentwicklung im Fokus, dreht sich die neue Informationsveranstaltung nun um die Wärmeversorgung in Weimar. „Uns haben viele Nachfragen von verunsicherten Kunden erreicht, die sich über die neuen gesetzlichen Regelungen informieren wollten“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn Otto in einer Mitteilung. „Die häufigsten Fragen waren: Kann ich meine Gasheizung behalten? Gibt es preiswerte Alternativen und kann ich ans Fernwärmenetz angeschlossen werden? Diese und weitere Fragen wollen wir unseren Kunden gern detailliert beantworten.“

Neben dem Fernwärmeausbau informieren die Experten auch über die klimafreundliche Umgestaltung der Wärmeversorgung. Der regionale Energieversorger strebt eine CO2-freie Fernwärmeversorgung bis 2045 an und gibt während der Energie-Gespräche informative Einblicke in den geplanten Transformationsprozess, heißt es.

Anmeldung unter: https://sw-weimar.de/energiegespraech/