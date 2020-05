Erst wenn das Hinweisschild (links) in der Tür beim Busfahrer verschwunden ist, wurde der Bus umgerüstet und die Tür öffnet sich wieder für Fahrgäste.

Stadtwirtschaft rüstet Busse nach

Die Stadtbusse in Weimar öffnen schrittweise ihren Fahrgästen wieder die Tür beim Fahrer zum Einsteigen. Das teilte die Stadtwirtschaft Dienstag mit. Auch Fahrausweise könne man dann wieder beim Fahrer erwerben. Der Haken: Das gilt nur in jenen Fahrzeugen, die bereits mit einer transparenten Scheibe nachgerüstet wurden. Am Dienstag waren das nur zwei von 37 Bussen.