Städte- und Gemeindebund in Weimar

Die Weimarhalle ist am Donnerstag und am Freitag der Tagungsort für den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Sein Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft kommt dort zu seiner 100. Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kommunalfinanzen und die Reform der Grundsteuer. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine nimmt an den Beratungen teil. Er erwartet von der Sitzung in seiner Stadt ein wichtiges Zeichen zur Finanz-Situation der Kommunen, „denen nicht nur Einnahmen weggebrochen sind, sondern auch die Kosten davonlaufen“.

Nach den Beratungen informieren der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Zimmermann, Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und der Oberbürgermeister von Neuburg a. d. Donau, Bernhard Gmehling, in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit über die wichtigsten Entscheidungen der Sitzung.