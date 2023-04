Die Hopfgartener Heimatfreunde treffen sich am Donnerstag in der „Weintraube“.

Stammtisch der Heimatfreunde in Hopfgarten

Hopfgarten. In Hopfgarten soll es diesmal um die Geschichte des Kindergartens gehen – und eine eventuelle Vereinsgründung.

Der Kindergarten, der inzwischen den Namen „Zwergenland“ trägt, steht im Mittelpunkt, wenn sich die Heimatfreunde in Hopfgarten zu ihrer nächsten Stammtisch-Runde treffen. Diese beginnt am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr in der Gaststätte „Zur Weintraube“.

Der Bildvortrag bildet die eigenständige Fortsetzung zu einer ähnlichen Veranstaltung über die Hopfgartener Kinderkrippe, die noch vor der Coronazeit stattfand. Im Anschluss wollen die Heimatfreunde über die Möglichkeit sprechen, ihre Arbeit in Form eines neuen Heimatvereins weiter zu organisieren.

Thema ist in diesem Zusammenhang auch die künftige Fortführung der Ortschronik und ein Dank für das jahrzehntelange Wirken des bisherigen Hopfgartener Chronisten.