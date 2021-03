Bei Gila Esser, Loveaffair in der Marktstraße, hängt das neue Plakat schon.

Ein wenig trotzig und mit Augenzwinkern zugleich kommt es daher. Als hätten Weimars Innenstadthändler geahnt, was da am Mittwoch in Berlin beschlossen würde, ist seit dieser Woche ein neues Plakat des Weimarer Innenstadt-Vereins unter Händlern und Gastronomen im Umlauf.