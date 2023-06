Starke erste Halbzeit beim Weimarer Stadtradeln

Weimar. Die bisher mehr als 1600 Radelnden schicken sich an, in diesem Jahr wieder Rekorde zu brechen. Die Teilnahme ist immer noch rückwirkend möglich.

„Die Hälfte von drei Wochen des Wettbewerbs Stadtradeln ist bereits Geschichte – und was für eine“, freut sich Organisator Tobias Keppler von der Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie der Stadtverwaltung Weimar über den bisherigen Verlauf. Mit mehr als 1600 Anmeldungen in über 90 Teams schicke sich der diesjährige Wettbewerb an, der erfolgreichste in Weimar bisher zu werden. Gut 140.000 Kilometer hätten die teilnehmenden Weimarerinnen und Weimarer seit dem 26. Mai bereits in den Beinen und damit den Ausstoß von mehr als 23 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

Jeder gefahrene Kilometer bringt Geld für Radfahrprojekt

Als Stadtradeln-Star möchte in diesem Jahr Julia Reddmann für den Wettbewerb und das Radfahren werben. Julia Reddmann ist 13 Jahre und Schülerin am Goethe-Gymnasium Weimar. „Mich stört, dass viele Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Deswegen möchte ich mich dafür einsetzen, dass diese Schüler mehr das Fahrrad für den täglichen Schulweg nutzen. Damit das Fahrradfahren in Weimar sicherer und besser wird, wäre es sehr sinnvoll, die Infrastruktur zu verbessern und dadurch für Fahrradfahrer – vor allem für Kinder – sicherer zu machen. Aus diesem Grund finde ich die Schulradelaktion auch sehr ansprechend und beteilige mich an dieser“, so Julia Reddmann zur Motivation als Stadtradeln-Star.

Stadtradeln-Stars dürfen in den drei Aktionswochen keine Wegstrecken mit einem Auto zurücklegen und wollen so für das Radfahren in ihrer Stadt werben. Wer mehr über Julia Reddmanns Erfahrungen beim diesjährigen Stadtradeln wissen möchte, kann dies im Stadtradeln-Blog nachlesen. Dieser und weitere Informationen zum diesjährigen Wettbewerb in Weimar finden sich unter der Aktionsseite stadtradeln.de/weimar.

Das Stadtradeln in Weimar wird in diesem Jahr unter anderem durch Gelder der Sparkasse Mittelthüringen sowie von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen (AGFK-TH) unterstützt. Eine Teilnahme – auch rückwirkend – ist noch bis zum 15. Juni möglich. Jeder Kilometer bringt 1 Eurocent für ein fahrradfreundliches Projekt in Weimar, betonte Tobias Keppler.

Die Teamwertung mit den meisten gefahrenen Kilometern führt weiterhin das Sophien- und Hufeland-Klinikum an. Die 118 aktiv Radelnden kommen auf 15.361 Kilometer und somit 130 Kilometer pro Kopf. Auf Platz zwei folgt die Bauhaus-Universität Weimar mit 9577 Kilometern, dahinter das „Kinderarztpraxis-RFC2018-Team“ und Freunde. Sie haben bisher 8669 Kilometer geschafft.