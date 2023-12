Stars zum Schnäppchenpreis

Weimar Jens Lehnert über einen Big-Player im Weimarer Land

Die Blankenhainer Firma Grafe ist Experte für Masterbatches, Additive und Compounds. Wofür? Wer nicht so genau in die Materie einsteigen will, wie Profis Kunststoffen Farbe und Eigenschaften verleihen, muss sich die Frage nicht beantworten. Trotzdem kann er sich erklären, was der Unternehmer Matthias Grafe in der Lindenstadt unternimmt: Er lenkt Aufmerksamkeit auf die Region und auf Thüringen und verkauft die Provinz als „Pro wins“.

Dieser Ruf ist bis ins Vereinigte Königreich vorgedrungen. Was den FC Bayern im Sommer rund 100 Millionen Euro kostete, dafür hat der Freistaat lediglich eine schlappe Million zu berappen: Dank Grafe kann er Harry Kane und mit ihm alle Stars der englischen Nationalmannschaft nach Thüringen holen - nur für ein paar Sommertage, aber immerhin. Fußballerisch ist man im Land ohnehin mit wenig zufrieden.

Freuen darf sich die Region nicht nur auf die Weltklasse-Fußballer, sondern auch auf den Glamour der Spielerfrauen. Beim bis dato letzten deutschen Heim-Turnier, der WM 2006, hatten sie rund ums damalige englische Basis-Camp in Baden-Baden für manche Schlagzeile gesorgt.