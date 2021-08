Startschuss für 13. Weimarer Benefixlauf rückt näher

Weimar. Der Erlös von der Veranstaltung am 15. September im Wimaria-Stadion geht an den VfB Oberweimar. Anmeldungen sind nur online möglich.

Der Benefixlauf des Rotary Clubs Weimar, der sich zum größten Thüringer Familienlauf entwickelt hat, soll auch bei der 13. Auflage ein Erfolg für gemeinschaftliches Engagement und Sport werden. Diesmal wird der VfB Oberweimar unterstützt. Unter dem Motto „Ein großes Projekt für unsere Kleinsten“ will der Verein den verwahrlosten Sportplatz „Hundewiese“ im Ilmpark für das Training der vier- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen in eine bespielbare Rasenfläche verwandeln. Parallel arbeitet er an der Sanierung des Vereinshauses und plant an der Kegelbahn einen Anbau mit sanitären Anlagen, Umkleiden und einem Materiallager.

Der 13. Benefixlauf wird am Mittwoch, 15. September, ab 18 Uhr im Wimaria-Stadion in Dreierstaffeln ausgetragen. Dabei wechseln die Läuferinnen und Läufer innerhalb der Staffeln nach jeder Runde. Ziel jeder Gruppe ist, innerhalb einer Stunde möglichst viele Stadionrunden zu absolvieren, die die Sponsoren mit einem vorher festgelegten Betrag pro Runde honorieren.

Die Anmeldung erfolgt nur online. Damit verpflichten sich die Läufer, die Verhaltens- und Hygieneregeln einzuhalten, darunter vor allem, Abstand zu halten und bei Corona-Symptomen nicht ins Wimaria-Stadion zu kommen.

www.benefixlauf.de