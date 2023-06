Startschuss für Spendenaktion der Grundschule Bad Berka

Der Schulförderverein mit seinem Vorsitzenden Christian Vollmer (Mitte) will das Anliegen von Beatrix Budde und den Kindern unterstützen.

Bad Berka. Der Förderverein der Grundschule Bad Berka startete zum Sommerfest eine Spendenaktion für digitale Technik im Neubau am Siedlerweg.

Ein rundum gelungenes Sommerfest bildete den öffentlichen Rahmen zur Berufung von Beatrix Budde zur neuen Leiterin der Bad Berkaer Grundschule. Zu Monatsbeginn hatte sie diese Funktion übernommen und stellte sich beim Fest allen, die sie noch nicht kannten, kurz vor. Nach einem musikalischen Beitrag der Dritt- und Viertklässler folgte ein fröhlicher Nachmittag mit Angeboten auf dem gesamten Schulgelände: Der Rost brannte, es gab Getränke, Eis, Kaffee, Kuchen und Waffeln. Die Freiwillige Feuerwehr aus Gutendorf war mit Mitmach-Angeboten präsent, die Fußballer von Einheit Bad Berka mit einem Parcours.

Das Schulfest diente als Startschuss für eine Spendenaktion unter dem Titel „Kreidezeit war gestern“: Nach aktueller Planung des Schulverwaltungsamtes soll der Grundschul-Neubau am Siedlerweg, auf den sich alle freuen, 14 herkömmliche Kreidetafeln statt moderner Digitaltechnik in den Klassen- und Fachräumen bekommen. Der Schulförderverein will nun Geld sammeln, um den Grundschülern das Rüstzeug für digitale und Medienkompetenz zu ermöglichen.

Spendenkonto: Iban DE12 8205 1000 0163 1050 30, Stichwort „Kreidezeit war gestern“