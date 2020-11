Statt des Krippenspiels in Magdala gemeinsam gedrehter Film

Kein Live-Krippenspiel, sondern ein selbstgedrehter Film – mit dieser Idee reagiert die Kirchengemeinde Magdala auf die jüngsten Entwicklungen rund um die zweite Corona-Pandemiewelle. „Es wird das besondere Weihnachten werden, an das wir uns später gern zurückerinnern“, macht Pfarrerin Jeannette Schurig den Gläubigen ihres Sprengels im jüngsten Gemeindeblatt Mut. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

An dem Film arbeiten Gruppen aus Magdala sowie mehreren Dörfern, altersmäßig bunt gemischt. Er habe seine Stärke im verbindenden Element, so Schurig: „Viele sind zu erkennen, an verschiedenen Orten.“ Aufgeführt werde das fertige Werk als Teil der Vespern und Gottesdienste zu Heiligabend, überwiegend im Freien. Überhaupt strebt die Kirchengemeinde an, so viele Veranstaltungen wie möglich nach draußen zu verlegen, da durch die Abstandsregeln zu wenig Platz in den Gotteshäusern herrscht und niemand an der Kirchentür abgewiesen werden soll.

Den Film will die Gemeinde auch als DVD zum Kauf anbieten – als schönes Andenken.