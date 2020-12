Stau im Berufsverkehr in Blankenhain

Blankenhain. Ein Unfall am Freitagmorgen sorgte für Probleme auf der B 85 in Blankenhain.

Für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr am Freitagmorgen sorgte ein Unfall auf der Bundesstraße 85 in Blankenhain. Dort wartete ein Lkw mit Warnblinker darauf, nach links auf das Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebes einbiegen zu können. Als die Gegenspur frei war, wollte der Fahrer eines dahinter wartenden Peugeot überholen, aber auch der Lkw fuhr in dem Moment an. Der Peugeot stieß seitlich an die linke vorderen Ecke des Lkw. Es entstand ein Rückstau von bis zu rund einem Kilometer. Nur die stadtauswärts fahrenden Autos kamen im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei. Erst gegen 8.10 Uhr war die Strecke wieder frei.