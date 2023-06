Stauffenbergs Enkel referiert in Weimar

Weimar. Wie die Familie Stauffenberg das Attentat vom 20. Juli 1944 gemeinsam verarbeitete, berichtet Karl Schenk Graf von Stauffenberg am kommenden Dienstag in Weimar.

Zu einem Vortrag mit Podiumsdiskussion darüber wie die Stauffenbergs das Attentat vom 20. Juli 1944 in der Familie verarbeiteten, lädt am kommenden Dienstag, dem 13. Juni, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ein. Von 19 bis 21 Uhr werde in der Weimarer Notenbank in der Steubenstraße 15 Karl Schenk Graf von Stauffenberg darüber referieren, wie in seiner Familie über die Tat des Großvaters gesprochen wurde und wie dies ihn selbst geprägt habe, heißt es in der Ankündigung.

Der Enkel des am Attentat auf Adolf Hitler maßgeblich beteiligten Claus Schenk Graf von Stauffenbergs veröffentlichte 2019 seine Erfahrungen in einer eigenen Publikation.

„Das Attentat vom 20. Juli 1944 ist ein einschneidendes Ereignis in der deutschen Geschichte, welches bis heute nachwirkt“, so die Stiftung, und lädt daher ein, mit dem Vortragenden an diesem Abend ins Gespräch zu kommen.

Zudem teilt der Weimarer Buchverleger Steffen Knabe mit, dass die letzten Bestände des vergriffenen Buches „Aus Verantwortung - Was der moderne Liberalismus mit dem 20. Juli 1944 zu tun hat“ angeboten und vom Autor signiert werden können.

Der Eintritt ist frei.