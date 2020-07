Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stehende Ovationen von 200 Begeisterten

Ausverkauftes Haus zur Premiere: Die 200 Sitzplätze auf dem Unesco-Platz vor der Weimarhalle waren allesamt belegt, als das DNT und die Staatskapelle Weimar am frühen Samstagabend ihr erstes von drei Sommerkonzerten starteten. Zwei weitere Vorstellungen folgen am 11. und 18. Juli, es gibt noch wenige Restkarten an der Theaterkasse des DNT.

Generalintendant Hasko Weber ließ es sich nicht nehmen, den Abend zu moderieren. Denn es war ein besonderer: Alle Mitwirkenden standen zum ersten Mal nach 16 Wochen Spielpause wieder auf einer „richtigen“ Bühne – oder davor. Dort nahm beispielsweise der Opernchor des DNT Aufstellung, der unter anderem mehrere Volkslieder zum Besten gab. Insgesamt gab es eine enorme Programm-Bandbreite aus allen drei Sparten des Hauses, von Klassik bis Pop. Und den Mitwirkenden war anzumerken, wie sehr sie dieser Abend emotional berührte.

„The Show Must Go On“ – kein anderes Lied als dieser Queen-Klassiker wäre zum Einstieg in die Show passender gewesen. Die „Rambazambabar-Band“ bot ihn in einer mitreißenden Fassung. Später folgten auch subtilere Töne: Die Sängerinnen Heike Porstein und Sayaka Shigeshima mit dem Blumenduett aus „Madama Butterfly“ und der Barcarole aus „Hoffmanns Erzählungen“ beispielsweise. Einen schwungvollen Tango von Astor Piazzolla brachte das Amalia-Quartett zu Gehör, Bläser der Staatskapelle Weimar überzeugten mit einem Ausschnitt aus Mozarts „Gran Partita“ sowie „Gershwin in Brass“. Bewegender Ausklang: „We’re All In This Together“, ein Song von Ben Lee, auch dieser Titel mit Symbolkraft ausgewählt. Das Publikum bedankte sich mit stehenden Ovationen.

Die Kooperation des DNT mit der Weimar GmbH funktionierte bestens: Das Weimarhallen-Team stellte Bühnenpodeste und Stühle zur Verfügung und half den Kollegen der DNT-Bühnentechnik beim Auf- und Abbau. Die Firma Adapoe stellte die Tontechnik zur Verfügung, der Abenddienst des DNT kümmerte sich um den Einlass – natürlich mit der zurzeit obligatorischen Namens-Erfassung.