Stellwerk in Berlstedter Regelschule

„Landkultur“ heißt der Topf, aus dem das Bundesministerium für Landwirtschaft in diesem Jahr die Patenschaft des Weimarer Jugendtheaters „Stellwerk“ über die Regelschule in Berlstedt fördert. Landkultur ist dort aktuell auch Programm. Bei einer Projektwoche lernen rund 120 Schüler der 5. bis 9. Klassen künstlerische Formen in Theorie und Praxis kennen und sind angehalten, Bezüge zu ihrer Heimat und ihrem Lebensumfeld herzustellen. In acht Workshops beschäftigen sie sich mit Holzbearbeitung, Stop-Motion-Film, Fotografie, Tanz, Musik, Objekttheater, Forschungstheater und literarischem Schreiben. Ein Großteil des Ortes unterstützt sie dabei, von der Feuerwehr bis zum Heimatverein.

Beim Tag der offenen Tür der Schule, der sich am Samstag, 16. November, von 10 bis 12 Uhr an alle Interessierten und insbesondere an die künftigen Berlstedter Regelschüler wendet, präsentieren die jungen Künstler ihre Workshop-Ergebnisse.