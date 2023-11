Stephan Kramer im Gespräch mit Weimarer Bürgerinnen und Bürgern

Weimar. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes ist zu Gast im Haus der Weimarer Republik.

Putschversuche durch Reichsbürger, Ausschreitungen bei Demonstrationen, offener Islamismus, ein rasanter Anstieg antisemitischer Straftaten. All das beherrscht die Schlagzeilen in Deutschland. Das wirft viele Fragen auf: Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Wie gehen wir in Deutschland mit extremistischen Strömungen um? Wie ist die Sicherheitslage in unserem Land wirklich? Ist die Demokratie ernsthaft gefährdet? Und was können wir dagegen tun?

Darüber können Bürgerinnen und Bürger mit Stephan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes, ins Gespräch kommen – am Donnerstag, dem 30. November, um 19.30 Uhr im Forum für Demokratie des Hauses der Weimarer Republik. Die Moderation übernimmt Blanka Weber.

Anmeldung an veranstaltungen@hdwr.de erbeten.