Sterne und Planeten in Weimar beobachten

Weimar Das Schiller-Gymnasium lädt zur Sternenbeobachtung ein. Das gilt es zu beachten:

Der nächste öffentliche Beobachtungsabend in der Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums findet am Mittwoch dieser Woche, dem 20. Dezember, statt. Teilnehmende werden bei entsprechenden Wetterbedingungen den Erdmond, die Planeten Jupiter, Mars und Venus sowie Phänomene zwischen den Sternen der Winterabendhimmels durch die Teleskope der Schule beobachten können. Deren Astronomen haben alle Interessierten eingeladen, die Veranstaltung kostenlos zu besuchen. Bei bewölktem Himmel soll es eine Ersatzveranstaltung im Planetarium des Gymnasiums geben. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eingangstor des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in der Thomas-Mann-Straße. Von dort geht es gemeinsam zur Sternwarte.