Weimar. Von der Sternwarte des Weimarer Friedrich-Schiller-Gymnasiums können Interessierte am 5. Februar wieder den Abendhimmel beobachten.

Sterngucker auf dem Schuldach

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium, der Verein Sterngucker und die schulübergreifende AG Astronomie bieten am 5. Februar wieder eine öffentliche Beobachtung in der Sternwarte des Gymnasiums. Bei geeigneter Witterung werden mit den Teleskopen der Sternwarte der Erdmond, der Planet Venus sowie verschiedene Objekte des Fixsternhimmels beobachtet werden können. Mithilfe des Planetariums gibt es zudem eine kurze Einführung in die Natur der beobachtbaren Objekte des aktuellen Sternenhimmels. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, Treffpunkt: Schulhof, Thomas-Mann-Straße