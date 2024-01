Sternsinger von „Herz Jesu“ unterwegs

Weimar Mit dem Aussendungsgottesdienst in der katholischen Herz-Jesu-Kirche begann am Freitagnachmittag in Weimar die diesjährige Sternsinger-Aktion.

Wenn es dieser Tage an der Haustür klingelt, stehen vermutlich sehr gebetene, herzliche Gäste draußen und suchen singend Einlass. Weimars Herz-Jesu-Gemeinde hat am Freitagnachmittag in der katholischen Pfarrkirche ihre jungen Sternsinger ausgesendet, die den Segen in die Häuser bringen und diesmal Spenden für die Kinder Amazoniens erbitten. Hausbesuche sind insbesondere für diesen Samstag, 6. Januar, eingeplant. In Bad Berka findet der Aussendegottesdienst am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Für Dienstag, 9. Januar, sind Besuche bei Weimars OB und beim Superintendenten vorgesehen.

Der Abschlussgottesdienst soll dann am Sonntag, 14. Januar, um 10 Uhr ebenfalls in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche stattfinden.