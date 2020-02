Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stiftung hat ihre Forschungen zu NS-Raubkunst abgeschlossen

Im Zuge der Erforschung von sogenannter NS-Raukunst in ihren Beständen hat die Klassik-Stiftung Weimar seit 2005 insgesamt 2507 Objekte als solches bewertet und die Stücke an die Rechtsnachfolger von 13 verfolgten Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgegeben. Weitere Restitutionen seien in Vorbereitung.

Seit nunmehr zehn Jahren überprüft die Klassik-Stiftung ihre Bestände systematisch, das heißt chronologisch und bestandsübergreifend, auf Kulturgut, das im Zuge von Verfolgungen durch die NS in ihre Bestände gelangt ist. Zuvor passierte das eher einzelfallbezogen. Die wissenschaftliche Untersuchung der Erwerbungen aus den Jahren 1940 bis 1945 ist im Dezember vergangenen Jahres vorläufig abgeschlossen worden. Hinter den Provenienzforschern liegt eine Mammutaufgabe: Allein für den abschließenden Zeitraum von 1940 bis 1945 wurden rund 6000 Erwerbungen überprüft werden, resümierte die Klassik-Stiftung. Von ihnen wurden 37 Objekte als NS-Raubkunst bewertet. Das bedeutet im Rückschluss allerdings nicht, dass der Rest unbedenklich, also sauber erworben worden ist. Dies gilt unzweifelhaft lediglich für 1864 Stücke, so die Stiftung. Etwa genauso viele Objekte befinden sich zudem nicht mehr im Besitz der Stiftung oder sind – beispielsweise wegen des Bibliotheksbrandes – nicht mehr identifizierbar. Bei fast jedem vierten Stück, also 1347 Objekten, gilt die Herkunft als nicht ausreichend geklärt, um sie als NS-Raubgut zu bewerten – oder auch nicht. Hier finden sich trotz der aufwendigen Recherchen nach jetzigem Stand keine Ansätze, um die Provenienz zu klären. Diese Fälle gelten als abgeschlossen. In weiteren 660 Verdachtsfällen ist die Forschung noch nicht abgeschlossen. Hier gebe es aber Ansatzpunkte, die Herkunft klären zu können. Noch nicht abgeschlossen sind auch die Untersuchungen zu 48 bedenklichen Stücken. Bei ihnen liegen Hinweise auf NS-Raubkunst vor. Zum NS-Raubgut zählen zwei Goethe-Briefe, die „1939 von der Geheimen Staatspolizei bei der Wiener Jüdin Josefine Lechner beschlagnahmt und sichergestellt“ wurden. In einem Brief wurde Thüringens NSDAP-Gauleiter Fritz Sauckel 1941 gebeten, sie „für das Goethe- und Schiller-Archiv in Empfang nehmen zu wollen“. Mithilfe der Israelitischen Kultusgemeinde Wien konnten die Provenienzforscher der Stiftung Nachkommen der 1955 verstorbenen Josefine Lechner ausfindig machen und die Briefe im November 2011 an die Erben zurückgeben. Als nächsten Schritt bereiten zwei Historiker Untersuchungen zu Kulturgütern vor, die in der Zeit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 1945 bis 1949 zur heutigen Klassik-Stiftung kamen. Später soll dies auf die DDR-Jahre ausgedehnt werden. Aktuell erarbeiten die Historiker ein bestandsübergreifendes, qualifiziertes Mengengerüst für die Erwerbungen in der SBZ. Für den Zeitraum 1945 bis 1990 geht die Stiftung von insgesamt 300.000 Erwerbungen durch ihre Vorgänger-Institutionen aus.