Stille Hoffnungsbringer im Advent

Weimar Pfarrerin Dorothea Heller über Lichtblicke im Alltag

„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig!“ Mitten im Advent, zwischen Weihnachtseinkäufen, Weihnachtsfeiern, Adventsliedersingen und Glühpunsch begegnet mir diese Aufforderung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und ich denke: „Noch mehr auf der To-do-Liste vor dem Weihnachtsfest, und dann auch noch so ein Hammer.“ Nicht weniger als „Dem Herrn den Weg bereiten“. Das schreit ja förmlich nach Überforderung. Außerdem sperrt sich in mir alles gegen einen Herrn, der gewaltig daherkommt. Laute, mit Gewalt daherkommende (Staats-)Männer gibt es schon genug auf der Welt. Sie stellen unseren beschaulichen Weihnachtsfrieden gerade ganz schön auf den Prüfstand.

Dorothea Heller ist Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar Foto: Thomas Müller / Weimar

Vielleicht ist es notwendig, den ersten Teil des Spruchs in seinen Zusammenhang zu setzen. Da heißt es nämlich: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! Macht es das jetzt einfacher? Lebe ich doch im „Grünen Herz Deutschlands“ und nicht in der Wüste!

Aber manchmal fühlt sich das Leben eben wüst und leer an, auch in der Adventszeit, gerade auch wegen des alljährlichen Weihnachtsstresses und der Weltlage. Und bestimmt ist es eine ganz andere Art von Gewaltigkeit, mit der Jesus in mein Leben kommen will. Mit einer gewaltigen Portion Hoffnung vielleicht? Da kann ich mitgehen.

Dem Herrn einen Weg bereiten in der Wüste der Hoffnungslosigkeit unserer Zeit, indem ich darauf Acht gebe, wo Hoffnung aufleuchtet: Zum Beispiel in der Frau, die mein Portemonnaie gefunden hat vor ein paar Tagen. Und es „tutti completti“ abgegeben hat bei der Polizei. Alles noch drin. Danke! Oder die junge Frau, mit der ich mich vor ein paar Tagen unterhalten habe. Sie kümmert sich ehrenamtlich um die Eltern von Sternenkindern. Ganz viel Zeit, Kraft und Energie steckt sie in dieses Ehrenamt. Und Woche für Woche sind es die Bläser, die freitags vor der Klinik für die Patientinnen und Patienten spielen. Bei jedem Wetter!

Hoffnungsbringer treffen mich an den unterschiedlichsten Stellen in diesem Advent. Sie helfen mir, mein Herz bereit zu machen für die Botschaft des Weihnachtsfestes.

Dorothea Heller ist Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar